Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Le Monde: ВСУ наносят удары по Крыму, чтобы обезопасить доставку F-16
Об этом рассказали изданию французские эксперты.


Издание Le Monde опубликовало статью, в которой французские эксперты выразили мнение насчёт того, какую цель преследуют Вооружённые силы Украины, когда наносят удары по Крыму, ведь говорить о перспективе возвращения украинскими военными полуострова не приходится.

реклама

Эксперты уверены, что ударами по Крымскому полуострову украинская армия преследует следующие цели:

  • сдерживание Черноморского флота, оттеснение его подальше от западного побережья Чёрного моря, где проходит украинское судоходство;
  • нарушение снабжения российской армии;
  • создание безопасных условий для доставки американских истребителей F-16.

Как подчёркивают эксперты, как раз таки последний пункт является самой главной целью при нанесении ударов по Крыму. Системы наблюдения в Крыму позволяют России своевременно узнавать о том, что происходит в западной части Украины, куда обычно поступает всё вооружение из западных стран. Нарушение работы инструментов наблюдения позволило бы помешать Москве узнать, когда Запад всё же отправит первую партию F-16, и, соответственно, не дав вовремя отреагировать.

Отмечается, что такие удары не создают дефицит боеприпасов, поскольку используемые для них дальнобойные ракеты Storm Shadow и дроны большой дальности не предусмотрены для применения в зоне боевых действий.

#всу #f-16 #крым
+
Написать комментарий (0)
Первые пилоты для F-16 скоро прибудут на Украину
Освобождение Архангельского: ДНР приближает окружение ВСУ под Горловкой
Освобождение Клещеевки и Андреевки открывает дорогу ВС РФ на важный узел обороны ВСУ в ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
10
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
10
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
6
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
6
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Жители Волчанска используют реку, чтобы перебраться на российскую территорию и спастись от ВСУ
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
7
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
6
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
3
Новая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel получила пылевлагозащищенную конструкцию
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
ASML задумалась о создании литографических сканеров со сверхвысокой числовой апертурой
+

Популярные статьи

Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
76
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
23
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
24
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
27
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
19
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
4
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
2
Пакт безопасности "Поцелуй смерти" грозит превратить Кению в вассала США
+

Сейчас обсуждают

lighteon
08:40
Даунклокинг это искусство еще большее чем оверклокинг. Не все поймут этого. А ведь для DOS нужно замедлять процессор в пух и прах... И отключать кеши...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Минько Мс
08:32
Почему "советчики" рекомендуют кардинально менять систему, хотя можно просто оставить материнку и поставить процессор типа i5-10600, который до сих пор вывозит все тайтлы с лихвой
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
matocob
08:32
Смотря на каких. Сами процессоры были хорошие, но вот материнские платы для них были очень разные. Чипсеты VIA и SiS - это было нечто, особенно под Slot/Socket A, на Socket 754/939 такого уже было гор...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Иван Лотин
08:30
1С Коннект, Ассистент
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
Сергей Кузнецов
08:25
Согласен
СберТех и 1С объединяют усилия в создании центра компетенций для развития отечественного ПО
Сергей Кузнецов
08:25
Как всегда все будет через одно место
СберТех и 1С объединяют усилия в создании центра компетенций для развития отечественного ПО
owzod
08:17
Ах) иди умойся ... чет как то 20 Гб памяти не за решало) в 23 играх .Может тебе маркетологи в уши надули)? в контру даже не смогла).
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
~Valera~
08:17
Нельзя потерять то чего нет )))
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
~Valera~
08:16
Рынка китайских электричек в США еще не существует. Так что это невидимые санкции и популизм. Вред от которых посчитать нельзя. Санкции типа: "Ах ты так!? - ужин на меня не готовь" )))
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
Евгений Быстров
08:14
Смартфон vivo🥸
Vivo разрабатывает бюджетный смартфон Y28s 5G с зарядкой мощностью 15 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем