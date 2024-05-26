Об этом рассказали изданию французские эксперты.





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Издание Le Monde опубликовало статью, в которой французские эксперты выразили мнение насчёт того, какую цель преследуют Вооружённые силы Украины, когда наносят удары по Крыму, ведь говорить о перспективе возвращения украинскими военными полуострова не приходится.

Эксперты уверены, что ударами по Крымскому полуострову украинская армия преследует следующие цели:

сдерживание Черноморского флота, оттеснение его подальше от западного побережья Чёрного моря, где проходит украинское судоходство;

нарушение снабжения российской армии;

создание безопасных условий для доставки американских истребителей F-16.

Как подчёркивают эксперты, как раз таки последний пункт является самой главной целью при нанесении ударов по Крыму. Системы наблюдения в Крыму позволяют России своевременно узнавать о том, что происходит в западной части Украины, куда обычно поступает всё вооружение из западных стран. Нарушение работы инструментов наблюдения позволило бы помешать Москве узнать, когда Запад всё же отправит первую партию F-16, и, соответственно, не дав вовремя отреагировать.

Отмечается, что такие удары не создают дефицит боеприпасов, поскольку используемые для них дальнобойные ракеты Storm Shadow и дроны большой дальности не предусмотрены для применения в зоне боевых действий.