Об этом заявил Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг.





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В НАТО с особым опасением говорят о пятой статье Вашингтонского договора, предполагающую положение о коллективной обороне в случае атаки на одну из стран-участников. Однако в этот раз Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг допустил применение этой статьи в случае серьёзной кибератаки на союзников.

По словам главы военного блока, пятая статья предусматривает защиту в киберпространстве, если возникнет соответствующая угроза. В таком случае североатлантический альянс, защищая союзников по НАТО, нанесёт свой ответ в киберпространстве, а также других сферах. Всё это на фоне прозвучавших в начале мая в адрес России обвинений, в которых страну обвиняли в организации кибератак на территории Европы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что отправка западных войск не приведёт к эскалации российско-украинского конфликта, поскольку удар по их позициям не всегда будет означать применение пятой статьи. Во-первых коллективная оборона задействуется не автоматически, а страны, отправившие своих военных на украинские территории, должны осознавать риски и попросту могут не обратиться к союзникам с просьбой вступиться за них.