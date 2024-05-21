Она утверждает, что применение пятой статьи о коллективной обороне альянса в данной ситуации было бы невозможно.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times объяснила, почему отправка войск из стран НАТО на украинские территории для обучения Вооружённых сил Украины не создаст дополнительных рисков эскалации российско-украинского конфликта.

По словам главы эстонского правительства, даже если российский снаряд прилетит по иностранным инструкторам, это не означает, что будет применена пятая статья Вашингтонского договора, предполагающая коллективную оборону в случае нападения на одного из членов блока.

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«Это не происходит автоматически», - подчеркнула она.

Каллас утверждает, что в такой ситуации применять статью о коллективной обороне безосновательно, поскольку страна, согласившаяся на отправку своих военных на украинские территории, осознаёт все риски и соглашается с ними, давая себе отчёт.

Кая Каллас также отметила, что сейчас Украине предстоит в ближайшие месяцы подготовить сотни тысяч военных и помощь стран НАТО была бы как никогда в пользу, ведь проще и дешевле организовывать обучение на украинских территориях. Эстонская чиновница намекнула и на то, что некоторые страны НАТО уже обучают украинских военных на территории Украины, отправив учебную миссию.