Он считает, что это актуально в условиях ведения боевых действий на приграничных территориях.





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Недавно была новость о том, что в Соединённых Штатах Америки могут разрешить Вооружённым силам Украины наносить удары американским оружием по российским территориям. Соответствующие призывы звучат как из Конгресса, так и американского правительства, но Белый дом пока что не спешит отказываться от своей позиции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Economist заявил, что странам-участникам североатлантического альянса следует разрешить Украине применять полученное украинской армией оружие иностранного производства для ударов по российским территориям. Он считает это актуальным в условиях ведения боевых действий на приграничных территориях, в частности как сейчас с Харьковской областью.

В то же время Столтенберг признал, что подобное решение может привести к эскалации российско- украинского конфликта и вполне может втянуть североатлантический альянс в конфронтацию с Россией. Такой исход чиновник называет недопустимым и, как он акцентирует внимание, страны НАТО помимо прочего, осуществляют Киеву поставки военной помощи и занимаются обучением личного состава.