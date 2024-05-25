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Nacvark
Fox News: США рассматривают введение санкций против МУС
Связано это с позицией должностных лиц международной судебной инстанции по палестино-израильскому конфликту.


Недавно прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступил с требованием выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йова Галанта, а также ряда функционеров палестинского движения ХАМАС. В Израиле сочли это неуважением к жертвам палестинского вторжения 7 октября, но прокурор настаивает на том, чтобы Тель-Авив соблюдал все законы и обычаи боевых действий.

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Издание Fox News, ссылаясь на заявление сенаторов Соединённых Штатов Америки, пишет, что конгрессмены обратились к американскому президенту Джо Байдену с предложением ввести финансовые санкции против ряда должностных лиц Международного уголовного суда в связи со злоупотреблениями ими полномочий и угрозе американским интересам.

Предполагается, что помимо прочего ряду должностных лиц из-за их позиции по палестино-израильскому конфликту могут запретить получать визы.

Сенаторы желают, чтобы их резолюция побудила партнёров Соединённых Штатов Америки, финансирующих международную судебную инстанцию, использовать свои рычаги давления для предотвращения политических разбирательств.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки не подписали Римский статут и не признают компетенцию Международного уголовного суда, впрочем, как и Россия, Китай и другие крупные страны.

#сша #мус
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