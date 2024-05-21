Израильские власти он обвиняет в военных преступлениях, а руководство ХАМАС в организации убийств, похищений и пыток.





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Некоторое время назад появилась информация о том, что международный уголовный суд может санкционировать арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. Сам глава израильского правительства осудил такую возможность, поскольку осознаёт, что это мгновенно лишит страну оставшейся поддержки.

В этот раз прокурор международного уголовного суда Карим Хан затребовал ордер на арест как израильских, так и палестинских руководителей. С израильской стороны он требует выписать ордер на Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йова Галанта, а с палестинской - лидера движения Яхъи Синвара, начальника политбюро организации Исмаила Хании и командира бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Мохаммеда Дейфа.

Карим Хан считает, что военно-политическое руководство Израиля виновно в военных преступлениях, в частности умышленных атаках против гражданского населения, умышленном причинении тяжких страданий и уморении гражданского населения голодом. Что касается ХАМАС, то им он вменяет многочисленные убийства, захват заложников (похищения), пытки и изнасилования.

Прокурор Международного уголовного суда подчеркнул, что он неоднократно призывал стороны палестино-израильского конфликта соблюдать все законы и обычаи боевых действий, но с тех пор ничего не изменилось, поэтому ситуация требует привлечения всех виновных к ответственности.