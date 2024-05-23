Об этом сообщили премьер-министры стран.

Вчера премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре сообщил, что норвежские власти признают независимость Палестины, одновременно поспособствовав таким решением и миру, и привлечению к ответственности руководства палестинского государства. После этого премьер-министр Ирландии Саймон Харрис также заявил, что его государство поддержит признание Палестины.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не остался в стороне, подтвердив готовность вместе с Норвегией и Ирландией признать независимость Палестины уже 28 мая. По его мнению, признание палестинского государства является единственным надёжным ключом к миру на Ближнем Востоке. Причём страны надеются, что их шаг не будет воспринят Тель-Авивом как враждебный, поскольку они признают и израильскую, и палестинскую государственность.

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Санчес отметил, что надеется на аналогичное решение со стороны других европейских государств, за которым может последовать прекращение огня в секторе Газа. Акцентируется внимание на том, что решение принято не в поддержку ХАМАС и не для подрыва отношений с Израилем.

Тем не менее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац уже отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций, обвинив страны в подрыве суверенитета и угрозе безопасности его страны.