Несмотря на расширение закона о мобилизации, далеко не все военные подразделения оснащены бронетехникой.

С 18 мая украинская армия может пополниться новыми мужчинам 25 - 26 лет после снижения порога мобилизационного возраста. Нюанс в том, что далеко не всем мобилизованным хватит бронетехники, о чём пишет издание Forbes.

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В материале издания сразу подчёркивается, что дефицит бронетехники отразился и на текущих формированиях: 153-я механизированная бригада фактически стала пехотной. Подтвердить факт нехватки бронетехники можно и другой закономерностью - все недавно сформированные подразделения преимущественно являются пехотными.

По данным издания, принятый закон о мобилизации может увеличить численность Вооружённых сил Украины на 10% путём формирования новых бригад, но мобилизованные не готовы ехать на поле боя на «гольф-карах».

Ситуацию пока что вряд ли можно назвать критической, поскольку украинские военные преимущественно находятся в обороне. Однако в случае, если украинская армия решится на проведение наступательных операций, то у неё возникнут существенные сложности.