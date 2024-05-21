Он хочет, чтобы на Россию было оказано политическое давление сразу группой стран.

Известно, что летом в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, куда приглашены все страны, кроме России и Белоруссии. На мероприятии будет обсуждаться украинская формула мира, как основной сценарий завершения боевых действий. Всё это говорит о том, что надежд на поиск мирного соглашения в рамках саммита абсолютно нет, поскольку любое принятое на нём решение в Москве не воспримут всерьёз.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем тогда Киев организовывает саммит в Швейцарии, если не для заключения мирного соглашения. По его словам, главной задачей встречи будет оказать политическое давление на Россию и привлечь как можно больше представителей мирового сообщества к обсуждению украинской формулы мира.

реклама

Ключевыми пунктами саммита Зеленский ставит ядерную и продовольственную безопасность, гуманитарные вопросы, а также обмен военнопленными. Он утверждает, что в рамках этих вопросов будут составлены решения, которые после представят на различных российских площадках.

В Москве уже ранее говорили, что какая-либо конференция в рамках российского-украинского конфликта без участия представителей от России не несёт в себе смысла.