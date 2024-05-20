Польские власти продолжают укреплять границу с Белоруссией.

Летом 2023 года Польша завершила строительство электронного барьера на сухопутной части польско-белорусской границы. Он включает в себя 11 контейнеров, в которых встроены электронные системы контроля, ночные камеры и тепловизоры, а также десятки километров кабелей обнаружения. За год до этого она установила стальной забор 5,5 метра в высоту с колючей проволокой, вдоль 186-километровой границы со своим соседом.

Вчера белорусский государственной телеканал ОНТ сообщил, что польские власти начали возводить электронный барьер на приграничных с Белоруссией реках Свислочь и Источанка.

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Предполагается, что установленные датчики движения будут отслеживать передвижение на границе, а длина барьера составит 47 километров. Помимо этого будут установлены ночные и тепловизионные камеры, как и в случае с сухопутной границей.

Последние годы польские власти продолжают укреплять границу с Белоруссией по двум причинам: во-первых - борьба с незаконными мигрантами и во-вторых - защита от возможного нападения. Планируется, что Варшава потратит на строительство фортификаций на польско-белорусской границе ещё 2,5 миллиарда долларов.