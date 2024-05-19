Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время своего выступления, посвящённого 80-й годовщине завершения битвы под Монте-Кассино, заявил, что польские власти потратят 2,5 миллиарда долларов для укрепления границы с Белоруссией и повышения собственной безопасности.

По словам главы польского правительства, начинается проект по укреплению восточной границы, работы по которому начинаются уже сейчас. Проект предусматривает строительство новых фортификаций и модернизацию уже существующих на 400-километровом участке польско-белорусской границы. Все средства выделены в рамках национального плана «Восточный щит», а основной целью является сдерживание и отражение Польши от участия в военных конфликтах.

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Туск также отметил, что за последнюю неделю фиксируется рост количества провокаций и диверсий на границе. Он пообещал позже сообщить о мерах, предпринимаемых польскими властями по отношению к задержанным нарушителям.

Ранее была новость о строительстве Польшей фортификационных сооружений на границе с Белоруссией, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Тогда на эти работы было потрачено почти 400 миллионов долларов.