Основная причина такого решения заключается в миграционном кризисе.





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Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что польское правительство потратит чуть более 375 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений, отделяющих страну от Белоруссии.

По словам польского министра, именно такая сумма необходима, чтобы новые заграждения действительно работали и противодействовали нелегальным мигрантам. Стоит напомнить, что с 2021 года польские власти жалуются на миграционный кризис, связанный с притоком незаконных мигрантов с белорусских территорий, которые пытаются пробраться на территорию Польши.

Цезарий Томчик утверждает, что на текущий момент существует огромная угроза со стороны Белоруссии и Варшава не может себе позволить, чтобы новый барьер был просто фикцией, поэтому в его укрепление вкладываются огромные ресурсы. Он также считает, что после всех проведённых работ укрепление станет непроходимым. Сейчас же нелегальные мигранты способны проникнуть через польско-белорусскую границу.

С начала 2024 года в Польше отчитались о 4,5 тысячах попыток пересечь границу с белорусских территорий в районе Беловежской пущи. В связи с этим на границе действуют подразделения польской армии.