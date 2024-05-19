Украинский президент считает, что стране надо хотя бы 120 - 130 современных самолётов, чтобы сравняться с Россией в воздухе.





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В прошлом году украинские власти смогли добиться договорённостей по поводу поставок американских истребителей F-16. Обещано более более 50 единиц авиационной техники, но поступать они будут небольшими партиями, при этом их придётся ещё ждать, хотя необходимость в них была ещё зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse сообщил, что первая партия американских истребителей прибудет уже в этом году, но она не сыграет ключевой роли. По его мнению, Военно-воздушным силам страны необходимо хотя бы 120 - 130 современных самолётов, чтобы сравняться с Россией в воздухе.

Известно, что первые F-16 будут переданы Данией и прибудут только после того, как будет подготовлена инфраструктура для их технического обслуживания. Следующими могут быть самолёты из Нидерландов. В любом случае, поставки будут проходить партиями и, скорее всего, речь идёт о 4 - 8 истребителей за одну поставку, то есть их появление в зоне боевых действий фактически никоим образом не отразится на ситуации. В текущих условиях более необходимыми являются средства противовоздушной обороны, чтобы ограничить работу российских самолётов.