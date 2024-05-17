Об этом заявил глава военного комитета Роб Бауэр.





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Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр по итогам заседания Совета «Украина - НАТО» заявил, что даже если североатлантический альянс будет поставлять Украине все вооружения в необходимом количестве, это вряд ли сможет заставить Россию от проведения новых наступательных операций.

Однако чиновник утверждает, что перед военным блоком всё также стоит задача убедиться в том, чтобы Вооружённые силы Украины были максимально укомплектованы боеприпасами и подготовлены для противостояния любому наступлению. О каком-либо сдерживании он считает говорить смысла нет, поскольку уже идут боевые действия.

По словам Роба Бауэра, российская армия не остановится на достигнутом, ведь она ещё не достигла своих стратегических целей. Он также напомнил и о том, что украинская армия тоже имеет свои планы по восстановлению территориальной целостности, поэтому противостояние будет продолжаться.

При этом глава военного комитета считает, что ситуация в Харьковской области не приведёт к стратегическому прорыву российских военных. В то же время он сообщает, что сложившаяся ситуация вряд ли сможет заставить украинские власти пойти на переговоры с Москвой.