Издание отмечает, что Администрация Джо Байдена не желает углублять конфликт с израильской властью.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме работают над предложением по выделению Израилю пакета военной помощи общей стоимостью более одного миллиарда долларов. Отмечается, что такое решение в Администрации Джо Байдена приняли из-за нежелания углублять разногласия с израильскими властями.

По данным издания, пакет военной помощи в основном будет предусматривать передачу боеприпасов, в частности танковых боеприпасов на 700 миллионов долларов, тактических машин на 500 миллионов долларов и миномётных снарядов на 60 миллионов долларов.

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Стоит напомнить, что неделю назад американский президент Джо Байден в интервью CNN предупредил Тель-Авив о возможном приостановлении военных поставок, если Израиль пойдёт на крупномасштабную военную операцию в Рафахе, подвергнув опасности мирное население, укрывающееся там от боевых действий. Помимо этого тогда появилась речь о приостановке поставок израильской армии авиационных бомб из-за риска их применения по городу на западе сектора Газа. Однако, по всей видимости, американские власти не желают идти вопреки намерениям Тель-Авива окончательно покончить с ХАМАС.