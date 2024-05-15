Глава украинский разведки признал всю сложность ситуации на поле боя.





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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times заявил, что ситуация в зоне боевых действий приближается к критической. Он признал, что украинская армия исчерпала все свои возможности - все резервы задействованы либо в Харьковской области, либо в Часовом Яру.

По словам главы украинской разведки, в течение следующих трёх - четырёх дней российские военные продолжат наступать в Харьковской области, а после переключаться на Сумскую область (северо-западнее Харькова), перейдя в решительное наступление. При этом он утверждает, что в течение нескольких дней украинская армия может стабилизировать ситуацию и вытеснить российских военных на изначальные позиции.

Буданов считает, что российское наступление в первую очередь преследует цель истощить и без того слабые резервы украинской армии, тем самым посеяв панику среди общественности. Он подчёркивает, что даже слабых резервов Вооружённых сил Украины хватило, чтобы частично нарушить планы российского военного командования по наступлению в Харьковской области.

Ранее в Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили о тактическом отходе с позиций в районе Волчанска и Лукьянцов.