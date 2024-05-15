Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.





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Несколько дней назад российской армии удалось прорвать украинскую оборону, взяв несколько населённых пунктов Харьковской области. Позже Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, сообщив, что украинские военные препятствуют попыткам российских военных закрепиться на позициях и проводят контрнаступательные действия.

Вчера, в 23:23, в официальном Telegram-канале Генерального штаба Вооружённых сил Украины был опубликован пост, в котором рассказывается о ситуации на ряде направлений. Там же было упомянуто Харьковское направление, в частности ситуация в районе Волчанска и Лукьянцов, где украинские военные совершили тактический манёвр по отходу на более выгодные позиции.

В ведомстве утверждают, что украинская армия продолжает бои и не даёт закрепиться российской армии в занятых ими населённых пунктах. Подчёркивается, что российская армия находится под постоянным огневом контроле артиллерией и подразделениями управления беспилотных летательных аппаратов.

По данным украинской интерактивной карты Deep State, российские военные пытаются закрепиться в домах на севере Волчанска, чтобы продолжить наступление на город. Основное движение войск осуществляется со стороны населённых пунктов Гатище - Плетеневка, также активность присутствуют в сёлах Старице и Бугроватка, откуда российская армия может начать продвижение на западные окраины Волчанска.