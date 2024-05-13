Он рассказал о якобы полученном британцами опыте в зоне боевых действий, который необходимо использовать американским силам специальных операций.





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Командующий Силами специальных операций Соединённых Штатов Америки генерал-лейтенант Брайан Фентон в интервью Associated Press заявил, что боевые действия становятся высокотехнологичными и требуют привлечения всё большего количества кибер-специалистов, пилотов и криптологов. Помимо этого он указал на необходимость реструктуризовать отряды «зелёных беретов» на основе полученных британским спецназом опыте на украинских территориях.

Он утверждает, что такие идеи возникли после вынесенного из боевых действий опыта, в основном глазами британских партнёров по специальным операциям. Они очень быстро поняли, что им нужны «другие элементы» их объединённых сил.

Издание Business Insider пишет, что министерство Великобритании отказалось от комментариев статьи, подчеркнув давнюю политику не комментировать деятельность британского спецназа.

Ещё в апреле 2022 года появилась информация от украинских офицеров, что их личный состав проходил обучение с британским спецназом по эксплуатации противотанковых ракет NLAW. В феврале 2024 года издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского военного чиновника, также писало о присутствии западных спецподразделений на украинских территориях.