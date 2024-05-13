Россия планирует закрепиться в подконтрольных населённых пунктах Харьковской области, чтобы продолжить наступательные операции.





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Недавно Генеральный штаб Украины сообщил о наступлении российской армии в Харьковской области. Украинское военное командование настаивает на том, что ситуация в регионе контролируемая, хотя боестолкновения продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, в котором уделил особое внимание ситуации в Харьковской области. Он признал, что есть некоторые сёла, которые из серой зоны стали зоной боевых действиях. По словам украинского президента, российские военные пытаются закрепиться в ряде населённых пунктов, чтобы использовать их для последующих наступательных операций.

Зеленский утверждает, что сложная ситуация сохраняется в окрестностях приграничного с Россией города Волчанск, который находится под постоянными обстрелами. Украинские военные продолжают проводить контроперации, пытаясь оттеснить российскую армию на изначальные позиции.

На текущий момент под контролем российской армии находится шесть населённых пунктов. Основные усилия российских военных сосредоточены над населёнными пунктами Липцы и Волчанск, поскольку контроль над ними позволил бы предотвратить последующие атаки по Белгородской области.