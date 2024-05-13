На Чикагской товарной бирже биржевые цены на пшеницу достигли до $6,5 за бушель, достигнув максимума с августа 2023 года.





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Издание Bloomberg пишет, что непогода и другие обстоятельства сказываются на урожайности в разных частях планеты, в особенности в России и зоне боевых действий. В мире в целом фиксируется снижение мировых запасов пшеницы: в 2020 году они составляли 300 миллионов тонн, когда в прошлом году цифра снизилась до 271 миллионов тонн, а на ближайшее время аналитики прогнозируют только снижение.

Непогода отразилась сразу на нескольких регионах России - Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, где из-за ночных заморозков введён режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. В то же время в других регионах есть проблема с отсутствием осадков. Проблема также сохраняется на украинских территориях, но там всё это обусловлено боевыми действиями и нехваткой рабочей силы. Аналогичные ситуация в Австралии и Соединённых Штатах Америки.

Директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт в разговоре Bloomberg сообщил, что мировой спрос на пшеницу увеличивается, когда запасы по всему миру ограничены. Сейчас на Чикагской товарной бирже готовы отдать до 6,5 долларов за бушель (с запланированной поставкой на июнь), что является максимум с августа 2023 года.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отчитывался о снижении урожайности пшеницы в этом году на некритические три миллиона тонн зерна. Однако он подчеркнул, что такие тенденции могут продолжаться в последующие годы, но общий упадок будет составлять не более чем 10% от текущего объёма.