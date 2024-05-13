Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bloomberg: Из-за непогоды в России, начали расти цены на пшеницу
На Чикагской товарной бирже биржевые цены на пшеницу достигли до $6,5 за бушель, достигнув максимума с августа 2023 года.


Издание Bloomberg пишет, что непогода и другие обстоятельства сказываются на урожайности в разных частях планеты, в особенности в России и зоне боевых действий. В мире в целом фиксируется снижение мировых запасов пшеницы: в 2020 году они составляли 300 миллионов тонн, когда в прошлом году цифра снизилась до 271 миллионов тонн, а на ближайшее время аналитики прогнозируют только снижение.

реклама

Непогода отразилась сразу на нескольких регионах России - Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, где из-за ночных заморозков введён режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. В то же время в других регионах есть проблема с отсутствием осадков. Проблема также сохраняется на украинских территориях, но там всё это обусловлено боевыми действиями и нехваткой рабочей силы. Аналогичные ситуация в Австралии и Соединённых Штатах Америки.

Директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт в разговоре Bloomberg сообщил, что мировой спрос на пшеницу увеличивается, когда запасы по всему миру ограничены. Сейчас на Чикагской товарной бирже готовы отдать до 6,5 долларов за бушель (с запланированной поставкой на июнь), что является максимум с августа 2023 года.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отчитывался о снижении урожайности пшеницы в этом году на некритические три миллиона тонн зерна. Однако он подчеркнул, что такие тенденции могут продолжаться в последующие годы, но общий упадок будет составлять не более чем 10% от текущего объёма.

#россия
1
Показать комментарии (1)
В Кремле объяснили решение назначить на пост министра обороны человека без военного опыта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
2
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
28
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
10
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
НАСА работает над созданием плазменной ракеты, способной долететь до Марса за 2 месяца
3
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
BYD расширяет присутствие в Европе, несмотря на тарифы США на китайские авто
+
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
9
Финальный босс Hades II не даёт поставить игру на паузу
+
В преддверии презентации смартфона Realme GT 6T в сеть просочились цены на новинку
1
Xiaomi выпустила умный дверной замок Smart Door Lock с технологией сканирования подкожных вен
2
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
2
ЛиАЗ возобновляет производство самых больших автобусов-гармошек
6
В России появится новый пеший туристический маршрут между Западной и Восточной Сибирью
+
Технологический прорыв от GWM: твердотельные аккумуляторы и рекордная скорость зарядки
2

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
34
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
11
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
59
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
55
Как я подключил 2 видеокарты RTX 2070 Super к матплате неподходящим по размеру мостом NVLink
67
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
60
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
27
Мое мнение о God of War Ragnarok на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1
Мое мнение о Hades 2 на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
09:08
Минус за "амуде". Дегенеративненько.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Эдуард Кузнецов
09:03
Как устроить хайп, позлить зеленых и насобирать комментов? Просто написать, как все обстоит на самом деле. "На порядки" конечно загнул, просто от незнания, что это в десятки раз, а остальное прям в то...
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
Cowboy Huggies
09:03
На лет 5 минимум хватит, а то и на 10, меловероятно что производительность на ядро увеличиться в несколько раз за это время.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
09:02
На складах их еще завались.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
09:00
минус на минус дает плюс
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:59
Рублей 300 скорее всего, сейчас вообще можно автоматизировать публикацию статей через нейросеть.
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Cowboy Huggies
08:57
У меня есть затычка 8600 GT всегда выручает! и можно поиграть в кучу игр!
ТОП-8 процессоров Intel для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
VAKT
08:56
Посмотрим, будут ли у самсунга свои дятлы (dtla).
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
ЮРА ОНИЩЕНКО
08:55
Так говорили, что всë это ипсо, никакого наступления нет
Сырский заявил об обострении ситуации для ВСУ на харьковском направлении
Добрый день
08:55
Так может быть стоило написать что Интел лучше реагирует на параметры памяти?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем