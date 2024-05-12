Он утверждает, что полезными являются те решения, которые предусматривают своевременную поставку оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) разместил публикацию, где пожаловался на недостаточность лишь одних анонсов финансовой и военной помощи на фоне отсутствия реальных поставок оружия украинской армии.

По словам украинского президента, сейчас каждое средство противовоздушной обороны, будь-то новая система или ракета, являются важным активом, спасающим жизни людей и целых городов. По этой причине поставки оружия должны быть своевременными.

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Зеленский подчеркнул, что реально полезным решением является своевременная передача Украине оружия в рамках пакета военной помощи, а не только объявление о планах передать его.

Стоит отметить, что в Европе действительно далеко не всегда выполняются обещания по оказанию помощи, а если это и происходит, то порой с большой задержкой, в пример тому - поставка итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T, которая пришла в страну спустя более чем полгода. Помимо этого, можно напомнить об обещании Франции поставить 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR, ни одна из которых ещё не была отправлена украинской армии.

Ранее издание The Hill, ссылаясь на собственные источники, писало о недовольстве Владимира Зеленского поводу нового пакета помощи от Соединённых Штатов Америки, предполагающего поставку боеприпасов и небольшого числа военной техники. В частности, он не выразил энтузиазма насчёт того, что украинская армия получит только боеприпасы, хотя Киеву нужны как снаряды, так и новая военная техника.