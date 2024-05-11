В Белом доме назвали обстоятельства, указывающие на возможную подготовку к прорыву на Харьковском направлении.

Вчера украинский президент Владимир Зеленский заявил о попытке крупного наступления российской армии вдоль всей линии боевого соприкосновения с целью прорыва в Харьковской области. Он утверждает, что украинские военные смогли удержать позиции и выдержали «жёсткий артиллерийский бой».

Координатор стратегических коммуникаций Совета безопасности при Белом дом доме Джон Кирби в разговоре с журналистами подтвердил, что российские военные начали новое наступление, готовясь к масштабному прорыву на Харьков. Американский чиновник отметил, что есть признаки планов по применению Россией дальнобойных средств в пределах Харьковской области, которые подтверждают намерения российской армии прорываться в Харьков, поскольку в ином случае смысла прибегать к подобным атакам попросту не было.

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Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон работает в плотной кооперации с Киевом для оказания украинской армии всей необходимой военной помощи.

Ранее была новость о том, что Соединённые Штаты Америки выделили Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов.