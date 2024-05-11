В него войдут в основном боеприпасы для переданного оружия.

Соединённые Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 400 миллионов долларов, о чём сообщается на официальном сайте Белого дома. В новый пакет поддержки войдёт новое оружие, боеприпасы и услуги по обслуживанию переданной военной техники, обучению украинских военнослужащих за рубежом.

На сайте министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщается, что Вооружённые силы Украины получат новые реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, ракеты к ним, а также противоракеты для средств противовоздушной обороны NASAMS и Patriot, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. Помимо этого украинская армия получит противотанковое и противовоздушное оружие (переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые FGM-148 Javelin), бронетранспортёры M113, военные автомобили класса HMMWV и MRAP, боевые машины пехоты Bradley.

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Отмечается, что деньги выделяются в рамках программы президентских полномочий (PDA), позволяющей американскому президенту объявлять об оказании военной помощи со складов американской армии (с августа 2021 года) без согласования пакетов в Конгрессе.