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Nacvark
El Mundo: Украина создаёт сеть подземных заводов по производству оружия
Заводы будут производить отечественное оружие.

Испанская газета El Mundo, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Украина начала строить секретную подземную сеть оружейных заводов, которые будут производить отечественное вооружение. Украинские власти хотят перезапустить собственный военно-промышленный комплекс, чтобы постепенно избавляться от необходимости западных поставок оружия.

По данным издания, часть заводов маскируется декорациями, а штатный персонал проходит проверки, чтобы среди него не оказалось работающих на российские спецслужбы информаторов. Ответственным за строительство подземной сети является министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

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Подземные оружейные заводы будут выпускать боеприпасы, бронетранспортёры «Казак», противокорабельные ракеты «Нептун», противотанковые комплексы «Стугна», а также все виды беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в украинском объединении военно-промышленного комплекса «Укроборонпром» сообщили, что им удалось догнать Россию по производству ударных беспилотников, аналогичных «Гераням». Известно, что украинские дроны производятся на небольших предприятиях, рассредоточенных по территории всей страны.

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