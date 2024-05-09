В частности это касается систем вроде ChatGPT.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки задумались над ограничением доступа Китаю к самым развитым моделям искусственного интеллекта. В частности это касается программного обеспечения и систем вроде ChatGPT.

Над введением таких ограничений работают в министерстве торговли страны. В ведомстве полагают, что можно разработать нормативные меры, ограничивающие экспорт систем искусственного интеллекта, методики обучения которых держатся в секрете. Таким образом Вашингтон может помешать Пекину развивать передовые технологии в своей стране.

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В штатах обеспокоены возможностями Китая использовать модели искусственного интеллекта, способные анализировать текст и изображения для создания контента, который, например, может использоваться для проведения кибератак или в военных целях.

На текущий момент в Соединённых Штатах Америки владельцы крупных программ с мощными моделями искусственного интеллекта с закрытым исходным кодом могут свободно продавать доступ к своим приложениям без элементов государственного контроля.