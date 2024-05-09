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Nacvark
Литва готова отправить своих военных на украинские территории в рамках учебной миссии
Однако соответствующий запрос от Киева пока что не поступал.


Издание Financial Times, ссылаясь на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните, пишет, что литовское правительство готово отправить своих военных на украинские территории в рамках учебной миссии. Глава литовского правительства добавила, что у неё есть разрешение от парламента на отправку литовской армии на Украину в целях обучения украинских военных.

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Шимоните отметила, что Вильнюс готов помочь Украине в реализации потенциала по модернизации вооружённых сил. По этой причине страна будет отказывать украинским мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в Украине, в получении вида на жительство. Однако намеренно выискивать таких мужчин и депортировать из страны литовские власти не намерены.

Литовская чиновница также подчеркнула, что на текущий момент от Киева не поступал запрос к литовскому правительству с просьбой отправить свои войск к ним.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку французских военных на украинские территории, если ситуация в зоне боевых действий усугубиться, украинский оборонительный рубеж будет прорван российской армией, а Киев направит официальный запрос.

#украина #литва
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