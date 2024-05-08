Китайский лидер настаивает на том, что Пекин не является участником российско-украинского конфликта или его инициатором.





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Прибывший во Францию с двухдневными визитом китайский лидер Си Цзиньпин, который в рамках своего турне уже отправился в Сербию, был возмущён обвинениями Запада касаемо причастности его страны к поддержке России в российско-украинском конфликте, о чём пишет издание The New York Times. Он настаивает на том, что Пекин не является участником конфликта или его инициатором.

По данным издания, китайский лидер выступил с заявлением, в котором обозначил, что его страна против перекладывания ответственности за российско-украинский конфликт на третью сторону или очернение имиджа других государств, имеющего характер разжигания новой Холодной войны.

The New York Times подчёркивают, что слова Си Цзиньина в особенности направлены против заявлений ряда официальных лиц из Соединённых Штатов Америки, которые обвиняют Китай в поддержке России из-за закупки российской нефти и газа, отказа от ограничений в импорте российским бизнесом товаров двойного назначения.

Ранее китайский лидер обозначил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции для завершения российско-украинского конфликта, а также введение режима прекращения огня на время Олимпийских игр в Париже.