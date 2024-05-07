Израильские власти намерены провести военную операцию в городе на юге сектора Газа вопреки позиции США и международного сообщества.





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В официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было объявлено, что израильские военные начинают наносить целенаправленные удары по военным объектам военного крыла ХАМАС в восточной части Рафаха. За несколько часов до этого израильские власти призвали местное население эвакуироваться, а до этого с неба были сброшены листовки с призывом к эвакуации.

Учитывая опыт боевых действий в секторе Газа, где перед проведением наземных операций израильские военные изначально наносили ракетные удары по объектам противника, можно предположить, что таким образом Тель-Авив готовится к расширению военной операции.

Стоит напомнить, что Белый дом уже получил разработанный израильскими властями план эвакуации мирного населения с Рафаха, но это не повлияло на позицию Соединённых Штатов Америки касаемо необходимости воздержаться от расширения военной операции на юг анклава. Американские власти настаивают на том, чтобы Израиль согласился на прекращение огня с ХАМАС и не обострял ситуацию, когда кабинет премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в один голос говорит о необходимости наступления на Рафах с целью ликвидации оставшихся сил ХАМАС даже вопреки позиции Вашингтона.