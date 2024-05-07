Он находился в Южной Корее, но по личным делам отправился в Россию, где его и задержали.





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Вчера появилась информация от издания NBC News, что во Владивостоке был задержан старший сержант американской армии, который прибыл в Россию из Южной Кореи. Сообщалось, что его подозревают в краже, но без каких-либо подробностей. По данным Telegram-канала Shot и РЕН ТВ, военнослужащий должен был быть передислоцирован из Азии обратно в Соединённые Штаты Америки, штат Техас, на военную базу Форт Кавазос, но по пути он решил заскочить во Владивосток, где проживала его интернет-знакомая, которую после совместного времяпровождения американец ограбил, нанеся суммарный ущерб на 200 тысяч рублей.

Пресс-секретарь Армии Соединённых Штатов Америки Синтия Смит заявила, что Россия проинформировала Государственный департамент о возбуждённом уголовном деле в отношении американского военного. Его семья получила всю информацию о задержании, а американское внешнеполитическое ведомство оказывает консульскую поддержку, добиваясь консульского доступа к своему гражданину.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби подтвердил произошедшее, но переадресовал вопрос в Пентагон.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол обеспокоен произошедшим, объясняя это тем, что Россия имеет давнюю традицию удерживать американских военных в заключении.