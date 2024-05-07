Киев был бы благодарен, если западные войска в нужное время отправили бы свои войска.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил о готовности отправить французских военных на украинские территории, если Россия прорвёт оборонительные рубежи украинской армии и соответствующий запрос поступит из Киева. На фоне этого появилась информация о возможной отправке сотни бойцов Иностранного легиона Франции под Славянск, в подкрепление Вооружённым силам Украины. Насколько достоверная информация - пока непонятно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью CBC News прокомментировал слова Макрона, сообщив, что он был бы благодарен партнёрам, если бы они направили свои войска на украинские территории, когда придёт время. Он считает, что это помогло бы оттеснить российских военных.

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Глава украинского правительства подчеркнул, что пока что Киев просит только об оружии и не более. Официальных запросов к украинским союзникам на отправку иностранного контингента войск не было.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский уже говорил, что Украина не нуждается в сухопутных войсках Запада. Однако он был бы не против, если бы западные партнёры направили специалистов по разминированию или инструкторов.