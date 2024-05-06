В этом году компания произведёт суммарно около 700 тысяч артиллерийских снарядов, основная часть которых будет отправлена Украине.





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Немецкий концерн Rheinmetall является одним из основных поставщиков Украине артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Помимо этого компания наращивает партнёрство с украинскими властями и даже имеет планы по производству военной техники на украинских территориях в рамках долгосрочного плана, по которому первое немецкое оружие может быть поставлено на конвейер украинского завода уже этим летом.



Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер на мероприятии, организованному Ассоциацией деловых журналистов, заявил, что в 2024 году Украина получит от его компании сотни тысяч артиллерийских снарядов. Некоторые из них будут являться дальнобойными и способны поражать цели на расстоянии до 100 километров.

Паппергер также обратил внимание на то, что сейчас его компании нет смысла строить отдельный танковый завод, поскольку заказов на поставку тех же танков нет, когда с артиллерийскими снарядами ситуация совершенно обратная. Ещё два года назад компания производила порядка 70 тысяч боеприпасов в год, но уже в этом году её производственные мощности способны выдать цифру в 700 тысяч снарядов.

Немецкий бизнесмен также указал на неготовность Запада к обыкновенным боевым действиям, поскольку пока Россия выстреливает огромное количество артиллерийских снарядов, Украина способна лишь ограниченно ответить из-за нехватки боеприпасов.