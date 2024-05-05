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Nacvark
В Белом доме допускают новое контрнаступление ВСУ в 2025 году
В этом году Украина будет держать оборону.

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Издание Financial Times, цитируя советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, пишет, что Украина будет стремиться провести новое контрнаступление в 2025 году, то есть после израсходования выделенных Конгрессом 60,8 миллиардов долларов.

Американский чиновник по-прежнему ожидает в этом году российские успехи из-за запоздалого выделения Конгрессом дополнительных средств на оказание военной помощи Украине. Он подчеркнул, что нельзя так мгновенно «переключить выключатель» после продления военной помощи от Вашингтона. В то же время, по его мнению, благодаря американской военной помощи Киев будет иметь все возможности, чтобы выстоять в течение всего года.

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Салливан утверждает, что после этого, в следующем году, Киев будет стремиться к возвращению утраченных территорий, то есть проведению наступательных операций.

Стоит понимать, что в данном вопросе всё зависит от темпов оказываемой Западом военной помощи, ведь для устойчивой обороны необходим комплекс оружия, начиная от боеприпасов, заканчивая средствами противовоздушной обороны. Проведение нового наступления без ассигнования американским парламентом денег на следующий год представить сложно.

#украина #сша
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