Французский президент лишь повышает напряжённость, не предпринимая полезных действий.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправку французских войск на украинские территории и даже назвал обстоятельства, при которых это может произойти - прорыв украинских позиций и официальный запрос Киева. Однако перед этим он говорил о нежелании брать инициативу в данном вопросе.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прокомментировал высказывания французского президента, подчеркнув их бессмысленность и влияние на эскалацию конфликта. По мнению итальянского министра, Макрон лишь повышает напряжённость своими словами и не приносит никакой пользы. В то же время он отметил, что не собирается осуждать заявления президента дружественной страны.

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Гвидо Крозетто добавил, что Италия категорически не рассматривает отправку своей армии на украинские территории. Дело в том, что возможность проведения военных интервенций на законодательном уровне запрещена в итальянском государстве. Единственный вариант - вооружённое вмешательство по международному мандату во исполнение резолюции Совета безопасности Организации объединённых наций, но это невозможно, поскольку Россия является постоянным членом совета организации.