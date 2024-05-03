Компания обещала начать выход с российского рынка ещё в 2022 году, но в итоге лишь наращивала своё присутствие.

В 2022 году в Raiffeisen Bank International объявили о намерениях сократить присутствие на российским рынке, постепенно выйдя с него. В апреле того же года банк разорвал отношение с рядом российских партнёров, а с февраля 2023 года перестал подключать российских клиентов к зарплатному обслуживанию. Тем не менее компания смогла в прошлом году троекратно нарастить прибыль с российского бизнеса и уплатила рекордную сумму налогов в российский бюджет, а также увеличила количество рабочих мест.

Несмотря на это, сейчас генеральный директор австрийской банковской группы Йохан Штробль официально объявил о планах сократить присутствие на российском рынке в III квартале текущего года. Отмечается, что произойдёт это по требованию Европейского Центрального банка, который ранее направил требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России.

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Управляющий Raiffeisen Bank International подчеркнул, что сейчас компания составляет план и анализирует, какие действия ещё можно и нужно сделать. После этого будет проведена оценка эффекта, оказываемого на результаты банковской группы за год.

Стоит отметить, что Европейский Центральный банк требует от компании сократить кредитный портфель в стране на 65% (до 2026 года).