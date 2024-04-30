Крупнейший приток средств в российский бюджет обеспечил Raiffeisen Bank International.





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Издание Financial Times пишет, что крупные европейские банки принесли в 2023 году российскому бюджету более 800 миллионов евро в виде налогов. Отмечается, что цифра в четыре раза больше, чем до начала боевых действий на украинских территориях.

В частности речь идёт о Raiffeisen Bank International, OTP Bank, UniCredit, Deutsche Bank, Intesa, ING, Commerzbank, которые за прошлый год заработали три миллиарда евро. Это в три раза больше, чем в 2021 году, и, соответственно, отчисление компаниями налогов в российский бюджет увеличилось в пропорциональном объёме.

Основной приток средств с налогов обеспечил австрийский банк Raiffeisen Bank International, который с 2021 по 2023 год нарастил свою прибыль в три раза. Примечательным является то, что австрийская банковская группа обещала свернуть бизнес в России, но при этом продолжила уделять внимание российскому подразделению, а в 2023 году разместила объявление о найме 2,4 тысяч сотрудников, в том числе 1,5 тысячи вакансий менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов для отделений в России.

В марте министерство финансов Соединённых Штатов Америки предупредило Raiffeisen Bank International о риске быть отрезанными от американской финансовой системы в связи с проведением банками компании транзакций, связанных с военно-промышленным комплексом.