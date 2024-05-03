Это Донецкое и Харьковское направление.

С начала года российская армия продолжает развивать наступательный потенциал на Авдеевском направлении. Украинские власти ожидают, что летом Россия может перейти в полномасштабное наступление, целью которого является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а в перспективе - взятие Харькова.

Директор национальной разведки Соединённых Штатов Америки Аврил Хейнс на слушании в Комитете Сената по оценке разведывательным сообществом угроз 2024 года заявила, что Россия имеет постепенный прогресс в наступлении на поле боя и может совершить тактический прорыв на Донецком и Харьковском направлениях.

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По словам главы американской разведывательной службы, сейчас в её ведомстве фиксируют сдвиг боевых действий в пользу российской армии. Она также не осмелилась предположить, когда российско-украинский конфликт завершится, и не может говорить о скором улучшении ситуации на украинских территориях, а соответствующие эксперты не берутся брать на себя подобную аналитику.