Кандидат в американские президенты задаётся вопросом, зачем ему помогать Украине, если заинтересованные европейцы оказывают меньше помощи, чем американцы.





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Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью изданию Time заявил, что Европе следует увеличить размер военной помощи Украине, иначе он не будет поддерживать Киев, как это делает действующий американский лидер Джо Байден.

По словам американского политика, европейские страны гораздо больше пострадали от российско-украинского конфликта, нежели штаты, поэтому они больше заинтересованы в том, чтобы оказывать помощь Украине. Если же европейцы не планируют выравниваться по расходам на покрытие украинских военных нужд, то и Белый дом при его президентстве не будет выделять деньги для оказания помощи Киеву.

Трамп подчеркнул, что между Россией и Соединёнными Штатами Америки располагается океан, когда между Европой и Россией - Украина. Европейцы находятся ближе к российской границе и вопрос сдерживания России должен их волновать больше, чем Вашингтон.

В своих заявлениях Дональд Трамп всё чаще допускает высказывания по изоляции Соединённых Штатов Америки от невыгодных союзников. Американский политик не желает оказывать помощь или платить за кого-то, если это не приносит материальную выгоду штатам, в том числе он не хочет содержать всё НАТО за счёт американского бюджета.