Сейчас Ереван видит в США и ЕС основных партнёров в сфере безопасности.





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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна останется членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом не желает быть частью «неработающего механизма» и не будет принимать участие в жизни альянса.

По словам армянского министра, за последние несколько лет на армянское государство осуществили несколько вторжений и ОДКБ не предприняло никаких действий по защите армянского суверенитета, хотя это входит в обязательства оборонного блока. Он подчеркнул, что ОДКБ должен представлять собой военно-политический блок, призванный защищать границы союзников.

Помимо этого Мирзоян признал наличие проблем в армяно-российских отношениях, отметив, что ведётся диалог для установления взаимопонимания по ряду вопросов.

Арарат Мирзоян также сообщил, что сейчас Армения углубляет отношения с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом, считая их главными партнёрами в обеспечении демократических реформ, диверсификации экономики и сфере безопасности. Стоит напомнить, что армянские власти закупают вооружение стандартов НАТО и принимают участие в учениях североатлантического альянса.