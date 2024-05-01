В частности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обеспокоена негативным влиянием TikTok Lite на пользователей.





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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Маастрихте допустила блокировку TikTok на территории Европейского союза из-за негативного влияния на пользователей сервиса вознаграждений TikTok Lite.

Чиновница напомнила, что Европейская комиссия первой в мире приняла решение о запрете использования TikTok на служебной технике. После аналогичный запрет ввели в Соединённых Штатах Америки, где сейчас китайскую социальную сеть и вовсе могут заблокировать, если компания-владелец ByteDance не передаст управление над американским подразделением американскому бизнесу.

В прошлом месяце Урсула фон дер Ляйен направила доклад владельцам TikTok по поводу упрощённой версии социальной сети TikTok Lite, где присутствует система вознаграждений пользователей за просмотр видео, посещение сервиса и прочих действий, что в результате может спровоцировать зависимость у несовершеннолетнего и заставить его больше времени проводить за телефоном.

В Европейской комиссии хотят убедиться, что TikTok делает всё необходимое для защиты несовершеннолетних пользователей от вредоносного контента и пресечения нарушений закона о цифровых услугах.

Таким образом Европа может стать вторым крупным регионом, где заблокируют TikTok. Очевидно, что на принятие данного решения необходимо больше времени, точно также, как и на блокировку китайского сервиса в Соединённых Штатах Америки, где у ByteDance ещё больше полугода на то, чтобы передать социальную сеть какой-то американской компании.