В то же время глава европейской дипломатии призывает Запад продолжает военную помощь, поскольку он взял на себя эту ношу ещё в начале конфликта.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя продолжительность боевых действий на украинских территориях, признал, что надеется на скорое завершение конфликта. Он предположил, что боевые действия продлятся как минимум до президентских выборов в Соединённых Штатов Америки.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Запад обязался ещё в начале этого конфликта помогать Украине, поэтому дальнейшая военная помощь украинской армии необходима вплоть до тех пор, пока российские войска не покинут украинские территории.

реклама

Боррель признал, что вопрос расходов на российско-украинский конфликт остаётся сложным. В Европе много кто озадачен тем, сколько ещё нужно потратить денег на поддержку Киева, но он всё же уверен в необходимости продолжать это делать, иначе история будет развиваться по-другому.

Жозеп Боррель ранее уже говорил, что европейцы или американцы никогда не будут умирать за Донбасс, но они могут помочь украинцам не умирать за него и другие города в ещё большем количестве.