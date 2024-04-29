Американское оружие не решит все проблемы на поле боя, немаловажным является усиление мобилизационных мер.

Издание The Washington Post, ссылаясь на ряд источников из Соединённых Штатов Америки, пишет, что Украине необходимо сосредоточиться на решении проблемы с нехваткой личного состава в украинской армии, поскольку одним американским оружием урегулировать ситуацию на поле боя не получится.

По мнению представителя Пентагона, давшего комментарий на условиях анонимности, предоставленная Вашингтоном военная помощь даст время на пополнение рядов Вооружённых сил Украины и укрепления обороны, но это время нельзя потратить впустую, поэтому Киеву следует начать решать свои внутренние проблемы в армии.

реклама

Бывший морской пехотинец, работающий в Институте внешнеполитических исследований, Роб Ли, считает, что после того, как Конгресс ассигновал дополнительные средства для Украины на военную помощь, Белый дом сосредоточит своё внимание на других неотложных проблемах, в частности наращивании личного состава украинской армии посредством усиления мобилизационных мер.

Один из американских чиновников в разговоре The New York Times подчеркнул, что в Белом доме осознают деликатность вопроса с мобилизацией: Вашингтон не может просто приказать украинским властям мобилизовать больше мужчин, но всё же это реальная проблема, которую необходимо устранить и одним законом о мобилизации это не сделать.

Ранее The New York Times уже писали, что Соединённые Штаты Америки оказали давление на Киев, чтобы украинский парламент поскорее одобрил закон о мобилизации.