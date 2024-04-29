Страны приближаются к подписанию мирного договора.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен по собственной инициативе провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом, в ходе которого азербайджанский лидер проинформировал американского чиновника о совместном с Арменией процессе демаркации границ.

В свою очередь, Блинкен поздравил Алиева с достижением соглашения по демилитации границ и выразил слова поддержки по намерениям Азербайджана и Армении нормализировать взаимоотношения.

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Алиев подчеркнул, что начало демаркационных работ после процесса делимитации является позитивным шагом и результатом проведённого на между азербайджанскими и армянскими властями диалога в условиях взаимопонимания. Вскоре азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян должны провести встречу в Алма-Ате по приглашению Казахстана, где они обсудят дальнейшие шаги по пути к мирному договору между странами.

Стоит напомнить, что почти неделю назад Пашинян объявил о делимитации границы в результате предварительных договорённостей на отдельном участке территорий. В ходе делимитации Азербайджан получил четыре новых села, а само событие вызвало негодование у местного населения.