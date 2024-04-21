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Nacvark
Bild: Иран приблизился к созданию ядерного оружия
В Тегеране могут использовать его как гарантию собственной безопасности.

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Немецкое издание Bild, ссылаясь на экспертные мнения, пишет, что Иран существенно приблизился к созданию ядерного оружия. Страна находится в неделе от того, чтобы произвести первую в своём арсенале ядерную бомбу, если такая цель будет поставлена.

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Директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульриха Шли утверждает, что в ближайшие недели Тегеран может овладеть ядерным оружием. Причём эксперт подчёркивает, что использовать его страна будет не для планирования нападений, а для обеспечения собственной безопасности.

Эксперт по Ирану из Института по изучению безопасности Израиля Сима Шайн также склонна к мнению, что в ближайшие недели иранские власти будут иметь достаточно урана для создания ядерной бомбы.

Известно, что Соединённые Штаты Америки обеспокоены возможным созданием ядерного оружия Ираном, поскольку страна и так демонстрирует значительную силу на Ближнем Востоке, а пополнение «ядерного клуба» не в интересах ядерных держав. При этом Израиль, с которым страна имеет враждебные отношения, обладает небольшим ядерным арсеналом, хотя точно также не подтверждает это.

#иран
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