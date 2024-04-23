Он пообещал, что НАТО будут оказывать долгосрочную поддержку Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала PBS NewsHour призвал готовиться к затяжным боевым действиям на украинских территориях. Он подчеркнул, что любые конфликты по своей природе очень непредсказуемы, но в этом случае следует готовиться к долгосрочному сценарию.

Глава североатлантического альянса добавил, что на фоне этого в военном блоке думают о том, как оказывать военную помощь Украине на долгосрочной основе. В частности речь идёт о том, чтобы поставлять оружие не раз в месяц, а разработать институционализированный механизм долгосрочной поддержки. Это позволило бы сделать финансирование Киева более предсказуемым и обеспечило бы гарантии долгосрочной поддержки.

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Столтенберг считает, что сейчас ситуация на поле боя достаточно сложная, в частности из-за задержки по ассигнованию Конгрессом дополнительного финансирования на оружие для украинской армии.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Соединённые Штаты Америки и НАТО не опоздали с помощью Украине, но определённые последствия из-за отсутствия стабильных поставок оружия имели место быть.