Хотя определённые последствия на поле боя не остались незаметными.

Несколько дней назад в Палате представителей утвердили законопроект, предполагающий ассигнование средств на сумму 60,8 миллиарда долларов для оказания военной помощи Украине. Вскоре по законопроекту проголосуют в Сенате, где он, скорее всего, получит абсолютную поддержку, а после его подпишет американский президент Джо Байден, выступивший с поддержкой законодательной инициативы. Таким образом новые поставки оружия от Соединённых Штатов Америки украинская армия может ожидать уже в конце текущей недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединённые Штаты Америки и НАТО ещё не опоздали с оказанием военной помощи Украине, хотя имевшаяся задержка не осталась незаметной и имеет реальные последствия на поле боя.

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По словам главы североатлантического альянса, российская армия имеет существенно больше боеприпасов, чем украинские военные. Соотношение в артиллерийских снарядах составляет 1 к 5 (в пользу российских военных), а на некоторые направлениях даже 1 к 10. Помимо этого Вооружённые силы Украины стали сбивать меньше воздушных целей, поскольку запасы средств противовоздушной обороны практически исчерпаны.

Ранее Йенс Столтенберг объявил о запланированных странами североатлантического альянса поставках средств противовоздушной обороны Украине.