Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью местному изданию Fakt заявил, что Варшава готова разместить на польских территориях американское ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, предполагающей размещение боеголовок с арсенала Соединённых Штатов Америки на землях союзников.

По словам польского президента, этот вопрос уже давно является темой польско-американских переговоров, а когда его его спросили по этому поводу, то он сообщил о готовности Польши к такому шагу. Дуда спокойно относится к размещению ядерного оружия на польских территориях, если союзники решат это сделать для укрепления восточного фланга НАТО.

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Анджей Дуда также отметил, что Россия проводит милитаризацию Калининградской области, а на приграничных с Польшей территориях Белоруссии развёрнуто ядерное оружие.

Польский президент акцентирует внимание на том, что размещение ядерного оружия на территории Польши, если на это пойдут союзники, является лишь исполнением обязанностей перед североатлантическим альянсом и реализацией общей политики военного блока.

Стоит отметить, что несмотря на слова Дуды, конкретных решений по развёртыванию американского ядерного оружия на польских территориях пока что не принято, а американская сторона не обговаривает это в медиа-пространстве.