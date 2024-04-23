Об этом рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschaftsnachrichten заявил, что правительство Германии дало настоятельную рекомендацию государственным органам и другим ведомствам избегать контактов с представителями России на любых уровнях.

Российский посол утверждает, что сейчас в Германии сложилась практика, при которой все проблемы страны объясняются российским влиянием. Более того, отдельные немецкие политики призывают страну готовиться к войне с Россией - добавил он.

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Нечаев считает ситуацию ненормальной, поскольку политический диалог между российским и немецким государствами отсутствует. Берлин приостановил межгосударственные, межведомственные, парламентские и общественные связи с Россией и её представителями.

Дипломат разочарован тем, что Германия решила отвергнуть десятилетия сотрудничества с Россией и сделала ставку на подготовку к возможной конфронтации. При этом он не видит попыток переосмыслить ситуацию, а текущие обстоятельства указывают лишь на ухудшение германо-российских отношений.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, последний раз контактировавший с российским президентом Владимиром Путиным, назвал условие, при котором он готов возобновить диалог с Россией - вывод российской армии с украинских территорий (на момент границ 1991 года), то есть то, на что российское военно-политическое руководство никогда не согласится.