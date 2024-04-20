Украинская армия может получить Patriot, SAMP/T и IRIS-T.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета «Украина - НАТО» сообщил о готовности стран-участников североатлантического альянса поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

По словам главы североатлантического альянса, министры обороны стран-участников военного блока согласились приложить совместные усилия по предоставлению дополнительной военной помощи, выражаемой поставками большего количества средств противовоздушной обороны. В НАТО определили имеющиеся на территории альянса свободные средства, поэтому Столтенберг ожидает новых объявлений о их предоставлении Украине уже в ближайшее время время.

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Отмечается, что помимо запрошенных Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot поставить могут и итало-французские системы SAMP/T. Страны, у которых нет свободных средств противовоздушной обороны, могут оказать финансовую помощь для закупки таковых для украинской армии.

Сейчас известно, что только из Германии планируется поставка одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, а в течение нескольких недель украинская армия получит ещё одну систему IRIS-T.