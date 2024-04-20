В Агентстве по сотрудничеству регуляторов энергетических рынков союза призвали к осторожности при снижении закупок ресурса.

Издание Financial Times, ссылаясь на отчёт Агентства по сотрудничеству регуляторов энергетических рынков Европейского союза (ACER), пишет, что Европа по-прежнему вынуждена закупать российский сжиженный природный газ, чтобы избежать так называемого «энергетического шока»

В агентстве призывают европейские страны осторожно подходить к вопросу снижения поставок, которые сейчас являются рекордными, поскольку поставки российского трубопроводного газа в конце года будут снижены. В отчёте даны рекомендации осуществлять снижение закупок поэтапно, балансируя между попытками обеспечить энергетическую безопасность и нанесением ущерба доходам России от продажи своих ресурсов.

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Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу, уступая место только Соединённым Штатам Америки. В 2023 европейские страны закупили 15,5 миллионов тонн ресурса, превысив показатель 2021 года на 40% и достигнув рекордного импорта.

ACER также акцентирует внимание на то, что когда определённые страны законодательно запрещают приобретать сжиженный природный газ из России, то под риск ставятся долгосрочные контракты европейских компаний на поставку. Их нарушение, в свою очередь, может привести к судебным разбирательствам и выплатам штрафных санкций России.