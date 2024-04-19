Об этом сообщила компания-производитель.

Руководитель немецкой оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух, находящийся в Киеве в рамках рабочего визита совместно с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком, сообщил о готовности поставить Вооружённым силам Украины ещё один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в ближайшие несколько недель.

По словам руководителя немецкого оборонного концерна, уже три системы немецкого производства находятся на украинских территориях. Ещё больше будет поставлено в этом году, а следующая система прибудет, как уже выше обозначалось, в течение нескольких недель.

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IRIS-T включает три основных компонента: пусковая установка вместительностью до восьми ракет, установленная на шасси грузовика MAN SX 45 (8x8), радиолокационная станция и блок управления. Пусковые установки могут быть перевозиться как на гусеничных, так и на колёсных платформах. Кроме того, система может получать данные как от своих собственных радаров, так и от других.

Ранее была новость о том, что Германия готова поставить Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot. Немецкие власти надеются, что остальные шесть батарей, о которых просил Киев, поставят другие страны-эксплуатанты американских систем.